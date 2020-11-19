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Зеленский пообещал новую программу поддержки бизнеса на время карантина

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Зеленский пообещал новую программу поддержки бизнеса на время карантина

Кабинет министров в ближайшие дни должен подготовить комплексную программу поддержки бизнеса, который страдает в условиях карантина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении из больницы "Феофания" Государственного управления делами, куда он переехал после инфицирования коронавирусом.

"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ждем комплексную, очень важную программу мер, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или полностью были вынуждены прекратить свою деятельность и другие важные инструменты", – сказал Зеленский.

Как уточнияет пресс-служба президента, отдельно Зеленский поддержал идею уже сейчас разработать стимулы в случае введения в стране жестких карантинных мероприятий.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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