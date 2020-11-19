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СБУ подозревает руководство музея Революции достоинства в хищении более 100 миллионов

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СБУ подозревает руководство музея Революции достоинства в хищении более 100 миллионов

Служба безопасности Украины и Нацполиция проводит следственные действия в помещении Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба

"Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перезахоронены аванс в размере 80% от суммы договора, составило 111 млн грн.

Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах.
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На дорогах пошукайте мільярди і ковідного фонду.СЛАБО?,немає совісті до річниці присв'ятили обшук. Земля у вас під ногам не горить?
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19.11.2020 13:27 Відповісти
 
 