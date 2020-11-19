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Зеленский ввел штрафы за неправильное ношение маски

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Зеленский ввел штрафы за неправильное ношение маски

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях или транспорте без масок или респираторов, которые закрывают нос и рот.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ дополняет статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (150 - 225 грн).

Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот. В то же время допускается использование масок, изготовленных самостоятельно.

Штрафы по новой статье смогут выписывать уполномоченные представители местных властей, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

"Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", – сказано в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщалось, указанный закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября.

Автор: Михайло Орлюк
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когда шмарклю и слуг урода - оштрафуют?)) они все поголовно попадают под действие этого закона
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19.11.2020 14:10 Відповісти
Зачем принимать заранее провальные и противоречивые законы?
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19.11.2020 21:27 Відповісти
Чи правда, що неповнолітніх не будуть штрафувати???
Чому???
Якраз молодь, в першу чергу, порушують масочний режим і товкуться разом...
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19.11.2020 23:33 Відповісти
Потому что молодь неповнолитня не избирала ***********, а повнолитние долбоебы избрали себе подобное безграмотное чмо, вот почему
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20.11.2020 06:49 Відповісти
Не ліпи горбатого до стіни.... - неповнолітні довпойопи, не обирали бубочку, бо не мають на то можливості...
І стосовно «поголовно прогресивної» молоді... - А то я не чув розмов двадцятирічних довбнів, біля виборчої дільниці, які раділи, що не буде тепер «етого баригі Порошенко»...
І ще - чи каже про достатні розумові здібності бравада з відмовою від масок, під час епідемії??? Чи розумні ці люди??? Чи можуть вони адекватно обрати владу???
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20.11.2020 18:18 Відповісти
клоун зелемойское, надеюсь, намордник и наручники - тебе наденут пожизненно уже в скором времени..
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20.11.2020 12:10 Відповісти
 
 