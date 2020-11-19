Зеленский ввел штрафы за неправильное ношение маски

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях или транспорте без масок или респираторов, которые закрывают нос и рот.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ дополняет статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (150 - 225 грн).

Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот. В то же время допускается использование масок, изготовленных самостоятельно.

Штрафы по новой статье смогут выписывать уполномоченные представители местных властей, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

"Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", – сказано в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщалось, указанный закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября.



