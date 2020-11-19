Передвижение людей в Украине из-за карантина выходного дня снизилось на 20%

Передвижения людей в Украине пешком и на автомобиле снизилось в связи с карантином выходного дня на 20%, свидетельствуют данные устройств Apple, на которые ссылается еженедельный мониторинг "Трекер экономического возобновления", которое проводит Центр экономических стратегий (ЦЭС).

"Ожидаемо видим резкое сокращение передвижения украинцев из-за ограничений на выходных, свидетельствуют данные Apple за последние выходные. Хотя активность и так постепенно снижалась последние месяцы, за последние выходные на 20% меньше передвигались пешком и автомобилем по сравнению со средним показателем за субботу-воскресенье трех недель до карантина", - цитирует мониторинг Интерфакс-Украина.

При этом данные Google за последние выходные пока что отсутствуют, прокомментировала одна из авторов отчета Анастасия Телетьон. Однако за последние несколько недель показатели Google показывают незначительный спад по пользованию транспортом и посещению развлекательных заведений.

Согласно данным "Трекера", показатели активности на рынке труда и на рынке электроэнергии остаются стабильными, рынок аренды квартир в Киеве показывает незначительное охлаждение.

Мониторинг транзакций по "Приват24" и POS-терминалам показывает, что украинцы не снижают свою платежную активность.

"Пока данные еще не захватили "карантин выходного дня", поэтому нельзя сказать, было ли негативное влияние ограничений на оплаты в магазинах. Но в целом в ноябре и октябре видим стабильность и возобновление докаратинных показателей как в онлайн-методиках оплат, так и физически в торговых точках", - пояснили в ЦЭС.