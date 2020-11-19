ГБР провела обыски в управлении ГСЧС Луганской области по делу масштабных пожаров

17 ноября следователи ГБР совместно с прокурорами Луганской областной прокуратуры провели санкционированные обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Также проведены допросы должностных лиц указанного главного управления ДСНС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного производства в отношении масштабных пожаров, которые произошли на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года.

В ходе обысков обнаружено и изъято вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

Следователи установили, что одной главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в указанный период было системное хищения топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.

"Почти в каждом структурном подразделении указанного управления с указания руководства были приобретены специальные технические средства - для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали", - сообщает ГБР.

Таким образом, в управлении ГСЧС не было сформировано надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, специализированная техника для тушения пожаров не смогла вовремя выехать на места пожара.

"Коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов", - сообщает ГБР.