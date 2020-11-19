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Клиенты "Николаевгаза" могут воспользоваться обновленной платформой 104.ua

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Клиенты

16 ноября 2020 года на сайте 104.ua заработала новая многофункциональная платформа для потребителей газа. Она открывает клиентам уникальные онлайн-сервисы и возможности расчетов за газ и его доставку.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Николаевгаз".

"Эти инновационные решения доступны с любого девайса и позволяют уберечься от лишних контактов в общественных местах, а также дают возможность позаботиться о близких", - говорится в сообщении.

Для 118 тысяч потребителей газа в Николаевской области, которые уже зарегистрированы в Личном кабинете 104.ua на прежний платформе, новые возможности стали доступны автоматически. Новые же клиенты могут выбирать удобный для них способ регистрации - по телефону или е-mail.

На новой платформе 104.ua реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае расчет по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам АО "Николаевгаз" экономить на комиссии. Также в Личном кабинете пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов даже из других областей и заботиться о своих близких и родных в условиях карантина.

"Новая мультифункциональность системы 104.ua дает клиентам возможность решать свои газовые вопросы не только из дома, но и с любой точки Украины. Сейчас, в условиях пандемии, это позволяет помочь, например, родителям и родственникам, которые проживают в других регионах - достаточно подключить их личный счет к своему аккаунту. В этом заключается главная социальная функция проекта", - рассказывает председатель правления АО "Николаевгаз" Татьяна Бузовская.

Новая платформа 104.ua делает для клиентов "Николаевгаза" такие универсальные решения, как передать показания счетчика или рассчитаться за газ и его доставку, более простыми и удобными. Интерфейс Личного кабинета на 104.ua адаптирован под все виды девайсов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS.

Еще одной интересной инновационной функцией стала автоматическая передача показаний счетчика. Для этого потребителю газа достаточно подключить к счетчику модем 104.ua SMART и внести данные о лицевом счете в свой аккаунт. Система осуществляет учет газа автоматически и тем самым освобождает его от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию лично.
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