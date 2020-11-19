Рябикин уволился из "Борисполя" после назначения главой Таможенной службы

Генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин покидает свой пост, который занимал с 23 марта 2017 года.

"Решение покинуть пост было принято в связи с победой в конкурсе и назначением руководителем Государственной таможенной службы Украины", - сообщает пресс-служба аэропорта.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности генерального директора ГП МА "Борисполь" будет Олег Васильевич Струк, заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала — директор филиала ГП МА "Борисполь".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.