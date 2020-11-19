Байден может "похоронить" Северный поток, – Bild

Журналист Юлиан Репке призвал Германию готовиться к "похоронам" газопровода "Северный поток — 2" после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена.

В своей статье для журнала Bild он отмечает, что это произойдет из-за намерения американских властей ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.

Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Бенджамин Шмитт утверждает, что демократы и республиканцы одинаково негативно настроены к завершению работ на "Северном потоке".

Американский специалист по энергетической безопасности Алан Райли считает, что новые санкции заставят "Газпром" долго искать сертификационные компании. В итоге это может привести к краху всего проекта.

Райли также указал, что главная цель Байдена — окончательно сорвать строительство газопровода. Для этого его администрация может предложить Германии "обширный пакет по вопросам безопасности", который будет предполагать замену российского газа возобновляемыми ресурсами по небольшим ценам.

Это предложение, вероятно, заставит немецкие власти окончательно отказаться от соглашений по "Северному потоку — 2".

Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.