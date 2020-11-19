Гендиректору киевского завода "Радар" сообщено о подозрении

Следователями полиции Киева сообщено о подозрении генеральному директору ПАО "Киевский завод "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева.

"Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения генеральным директором своих служебных обязанностей по сохранности и эффективного использования государственного имущества, во время проведения строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено 9 строений, которые находятся на балансе ПАО "Киевский завод "Радар", - сообщает прокуратура.

В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму более 3,6 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые также могут быть к нему причастными.