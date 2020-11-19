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Ахметов (1568) Державна податкова служба (223) Азовсталь (35)

"Азовсталь" Ахметова выиграла у налоговой спор на 320 миллионов

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" и отменено налоговое уведомление-решение об уменьшении суммы бюджетного возмещения по НДС в размере 213,4 млн грн и начисления штрафных санкций на сумму 106,7 млн грн.

Меткомбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее и другие связанные с ними предприятия (в т. ч. горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы) выиграли ряд судебных споров с налоговиками, сообщает Finbalance.

Ранее суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Метинвест-Ресурс" и отменено налоговые уведомления-решение об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 335,1 млн грн и об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль на 10 млн грн.

Также суд оставил без изменений решение, которым на требование ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" было отменено налоговое уведомление-решение о начислении налоговых обязательств на 873,6 млн грн.

Суд также ранее частично удовлетворил иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" к Офису крупных плательщиков налогов и взыскал с госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+6
Вот вам бюджетные дыры от ахметки,а гетьмановичи гоняются за малым бизнесом как дикие звери.
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19.11.2020 10:13
+5
Кто платит тот и танцует ...

Руководят всеми сферами в т.ч. судами олигархи...

Украине в 1990 нужен был Пиночет чтоб расстрелял всю парт номенклатуру и не былоб ими проведена приХВАТИЗАЦИЯ !!! Демократы т.с. побоялись взять власть плавно перешла от парт номенклатуры к БАНДИТАМ ...

Выход всегда есть. Нынешнее поколение смотрит на бандюков в "бизнесе" и власте с завистью, а не с искоренением этой мерзости ...
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19.11.2020 10:06
+3
а что мог и не выиграть ?
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19.11.2020 10:09
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"Азовсталь" Ахметова выиграла у налоговой спор на 320 миллионов - Цензор.НЕТ 111
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19.11.2020 10:00 Відповісти
Безвідповідальність.....Якщо ДПА неправа, то має серйозно відповісти! Якщо ж мамед, то чому не доказали? Така ( "роботА-службА") ДПА очевидно не дає працювати бізнесу! Наносять великі збитки, ламають долі людей безпідставно, і не несуть відповідальності, прикриваючися намірами збільшити казну.......Не за Бюджет вони печуться, а за те щоб НАКРАСТИ собі.... Тому й не потопляємі, бо діляться! 95%
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19.11.2020 10:02 Відповісти
Кто платит тот и танцует ...

Руководят всеми сферами в т.ч. судами олигархи...

Украине в 1990 нужен был Пиночет чтоб расстрелял всю парт номенклатуру и не былоб ими проведена приХВАТИЗАЦИЯ !!! Демократы т.с. побоялись взять власть плавно перешла от парт номенклатуры к БАНДИТАМ ...

Выход всегда есть. Нынешнее поколение смотрит на бандюков в "бизнесе" и власте с завистью, а не с искоренением этой мерзости ...
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19.11.2020 10:06 Відповісти
а что мог и не выиграть ?
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19.11.2020 10:09 Відповісти
Статья НИ О ЧЕМ! Таких админдел десятки тысяч и Ахметов тут не при чем. Фискалы тупо выдумывают поводы для доначислений налоговых обязательств хоть большим, хоть самым маленьким плательщикам налогов. Большинство этих решений явно незаконные, отменяются судами, но налоговые органы упорно, заведомо зная, что проиграют, идут по всем инстанциям до конца, тратя на дурные дела бюджетные деньги, но никогда свою неправоту добровольно не признают.
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19.11.2020 10:13 Відповісти
Разница только в том, что ахметы и други олигархи имеют классных юристов, чтобы "решать" в судах проблемы с налоговой, а малышей и средних предпринимателей "имеют юристы" и "имеют налоговики" на этих высосанных из пальца налоговых решениях.
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19.11.2020 10:26 Відповісти
А просто не надо на юристах экономить ВСЕМ!
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19.11.2020 10:44 Відповісти
Вот вам бюджетные дыры от ахметки,а гетьмановичи гоняются за малым бизнесом как дикие звери.
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19.11.2020 10:13 Відповісти
Кто бы сомневал
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19.11.2020 12:37 Відповісти
А чого вигравать? Ахметка дав команду програти, податкова зробила, суд засвідчив. Договорняк.
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19.11.2020 13:09 Відповісти
Судьи стали богаче, страна беднее , ахметка даже если половину отдал суду все равно в наваре !
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19.11.2020 14:19 Відповісти
Группировка ахметова,победила группировку налоговой,за наши деньги.А мы сидим и наблюдаем,уже без попкорна,бо деньги на попкорн у ахметова и у налоговой.Когда они сгинут с нашей земли эти евротатары?.
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19.11.2020 16:54 Відповісти
Как вообще посмели судится с самим
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19.11.2020 17:20 Відповісти
В Украине нет трех ветвей власти (судебная, исполнительная, законодательная), реально основной является только одна - воровская, а три перечисленных являются декоративными придатками, фасадом.
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19.11.2020 19:33 Відповісти
 
 