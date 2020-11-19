В Украине за сутки обнаружили более 13 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализованы 1 531 человек; зафиксировано летальных случаев от коронавируса - 257; выздоровели 7 400 человек.

В общем за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 583 510 человек; выздоровели 266 479 человек; умерли от этой болезни 10 369 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 18 ноября обнаружено 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.