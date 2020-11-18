Кабмин создал группу для анализа причин провала планов по увеличению добычи газа
Новини БізнесЦензор Енергетика
Кабинет министров создал межведомственную группу для анализа выполнения концепции развития газодобывающей отрасли Украины.
Соответствующее постановление, проект которого разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, правительство приняло на заседании в среду, 18 ноября, передает Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, создание межведомственной группы будет способствовать выполнению концепции развития газодобывающей отрасли, утвержденной распоряжением Кабмина №1079 от 26 декабря 2016 года.
Реализация этой концепции должна была предоставить возможность увеличить объемы добычи газа в 2020 году государственными и частными компаниями до 27,6 млрд куб. м, в частности АО "Укргаздобыча" должно было увеличить объемы добычи до 20,1 млрд куб. м.
В то же время, согласно данным НАК "Нафтогаз Украины", государственная "Укргаздоыча" в 2018 году добыла 15,5 млрд кубометров газа при прогнозируемых и заложенных в концепции объемах в 16,5 млрд куб. м, в 2019 году – 14,9 млрд куб. м, тогда как концепцией планировалось 18,2 млрд куб. м.
Кроме того, в записке отмечается, что общая добыча газа в 2019 году уменьшилась на 300 млн куб. м по сравнению с 2018 годом, составив 20,7 млрд куб. м. Отклонение от планового объема добычи газа в 2018 году составляло 1 млрд куб. м, или 6,1%, в 2019 году – 3,3 млрд куб. м, или 18,1%.
В состав группы, согласно постановлению, войдут министр экономики, его первый заместитель, замдиректора директората промышленной политики, первый замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, заместитель министра энергетики, заместители глав Госгеонедр и Госаудитслужбы, представители "Нафтогаза" и "Укргаздобычи", а также Ассоциации газодобывающих компаний.
Будь ласка, зачекайте...