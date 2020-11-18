Шмыгаль попросил у Европейского инвестбанка денег на покупку вакцин

Украина просит у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) разрешить использовать часть средств по кредитной программы для развития муниципальной инфраструктуры на закупку вакцин от COVID-19.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе онлайн-встречи с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской, передает пресс-служба правительства.

Премьер-министр поблагодарил ЕИБ за готовность рассмотреть возможность перераспределения 50 млн евро в рамках совместного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии COVID-19.

"Также будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая пройдет преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность", – отметил Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с ЕИБ, особенно в области финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры.

Как сообщалось, ранее президенту Владимиру Зеленскому представили разработку украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, после чего президент пообещал оказать поддержку разработке этой вакцины за счет государства.

По словам министра Максима Степанова, на первом этапе на эти нужды государство может направить 100-150 млн грн.