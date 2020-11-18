"Энергоатом" обвинил Минэнерго в искусственном ограничении атомной генерации в пользу тепловой

ГП "НАЭК "Энергоатом" заявил о том, что решение Минэнерго о пересмотре Прогнозного баланса электроэнергии на 2020 год привело к нарушению графика регламентных работы на АЭС, что стало причиной снижения доли атомной генерации в осенне-зимний сезон, когда наблюдается дефицит электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении "Энергоатома" в ответ на пресс-релиз Министерства энергетики, которое возложило ответственность за простой энергоблоков АЭС на сам "Энергоатом".

"Наибольшее падение объемов производства электроэнергии и проблемы возникли именно из-за введенных в апреле 2020 года балансовых ограничений (от которых Минэнерго открещивается)", – говорится в релизе "Энергоатома".

Тогда министерство пересмотрело Прогнозный баланс объединенной энергосистемы Украины на 2020 год и сократило объем товарной продукции "Энергоатома" с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч.

"Такое решение министерства не учитывало ни технических нормативов эксплуатации энергоблоков АЭС, ни графиков планового ремонта. График ремонта энергоблоков АЭС разрабатывался заранее и учитывал многочисленные факторы, в частности: балансовое нагрузки, времени года, технические нормы и правила. Но из-за недальновидных решений министерства этот график был нарушен, что привело к смещению сроков выполнения регламентных ремонтных работ на энергоблоках Запорожской и Ривненской АЭС", – сообщается в заявлении "Энергоатома".

Согласно сообщению, впервые в истории отечественной атомной отрасли три энергоблока были выведены в резерв на период от одного до трех месяцев, а другие работали с ограничениями мощности от 10 до 40%.

"Спикеры Минэнерго и лично и. о. министра на всех информационных площадках непрерывно говорили о "падении спроса" на электроэнергию внутри страны – из-за якобы "неслыханного сокращения промпроизводства" и "коронакризиса", настаивая на необходимости ограничения атомной генерации из-за "профицита" электроэнергии. Соответствующее решение Антикризисного штаба при Кабмине по представлению Минэнерго привело к ежемесячным убыткам НАЭК "Энергоатом" на уровне 1-1,5 млрд грн за балансовые ограничения производства электроэнергии на АЭС", – подчеркивается в сообщении "Энергоатома".

В компании утверждают, что результатом решений Минэнерго стал рост производства электроэнергии тепловыми электростанциями, доля которых в общем энергобалансе страны в периоды максимального искусственного ограничения мощности энергоблоков АЭС начала превышать обычно наибольшую долю атомной генерации.

Как известно, в 2019 году 63% тепловой генерации обеспечивал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.