Минфин исключил выпуск ОВГЗ для расчетов по "зеленому тарифу"

Министерство финансов не рассматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа для погашения части накопленной задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом замминистра финансов Юрий Драганчук заявил в интервью изданию Корреспондент

"ОВГЗ точно не будет. Мы смотрим на разные варианты кредитной поддержки "Укрэнерго". Это будут либо госбанки, либо международные доноры", – отметил Драганчук.

По его словам, министерство сейчас ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и другими международными донорами, которые рассматривают дополнительное финансирование НЭК "Укрэнерго".

"У нас есть план, каким образом в следующем году закрыть этот дефицит по НЭК, что в свою очередь схлопнет все кольцо взаимных обязательств. "Зеленка" тоже ведь закредитована в основном в украинских госбанках и в ЕБРР. Используя корректные инструменты финансирования "Укрэнерго", мы разрываем этот порочный круг", – резюмировал замминистра финансов.

Как сообщалось, ранее депутаты фракции большинства "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали законопроект №4151, которым предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому тарифу".

Для этого предусматривается увеличение предельного размера дефицита госбюджета на 2020 год с 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.

По состоянию на 11 ноября, уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" достиг 40,6%. В январе-феврале и августе предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, октябре – 5,2%. 16 ноября "ГарПок" сообщил также о полных расчетах за сентябрь.