Дунайское пароходство получило с начала года 42 миллиона прибыли

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) за девять месяцев этого года получило 41,8 млн грн прибыли против 10,3 млн грн убытков за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-сентябре этого года составил 491,6 млн грн.

По данным министерства, за девять месяцев EBITDA компании составила 44,1 млн грн, а рентабельность по этому показателю достигла +9%. Также УДП уплатило 25,9 млн грн взносов в государственные целевые фонды и 30,6 млн грн налогов в местные бюджеты и других обязательных платежей.

В течение отчетного периода предприятие перевезло 983,8 тыс. тонн грузов, из них 824,1 тыс. тонн пришлось на речные перевозки. Пассажирские перевозки в этом году флот УДП не совершал.

"Сейчас мы ищем все возможные пути для сохранения бизнеса пароходства и привлечения критически необходимых дополнительных инвестиций в размере до $200 млн, которые будут направлены на финансирование строительства нового флота для развития внутреннего водного транспорта Украины и смогут заложить основу для финансовой состоятельности предприятия на ближайшие 10-15 лет", – отметил и.о. председателя правления ЧАО "УДП" Алексей Хомяков.