Дунайское пароходство получило с начала года 42 миллиона прибыли
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ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) за девять месяцев этого года получило 41,8 млн грн прибыли против 10,3 млн грн убытков за аналогичный период 2019 года.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-сентябре этого года составил 491,6 млн грн.
По данным министерства, за девять месяцев EBITDA компании составила 44,1 млн грн, а рентабельность по этому показателю достигла +9%. Также УДП уплатило 25,9 млн грн взносов в государственные целевые фонды и 30,6 млн грн налогов в местные бюджеты и других обязательных платежей.
В течение отчетного периода предприятие перевезло 983,8 тыс. тонн грузов, из них 824,1 тыс. тонн пришлось на речные перевозки. Пассажирские перевозки в этом году флот УДП не совершал.
"Сейчас мы ищем все возможные пути для сохранения бизнеса пароходства и привлечения критически необходимых дополнительных инвестиций в размере до $200 млн, которые будут направлены на финансирование строительства нового флота для развития внутреннего водного транспорта Украины и смогут заложить основу для финансовой состоятельности предприятия на ближайшие 10-15 лет", – отметил и.о. председателя правления ЧАО "УДП" Алексей Хомяков.
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