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МВД уволило завхоза Нацполиции, открывшего элитный комплекс отдыха под Киевом. ВИДЕО

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МВД уволило завхоза Нацполиции, открывшего элитный комплекс отдыха под Киевом. ВИДЕО

Министерство внутренних дел уволило руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, семейный загородный комплекс отдыха которого работал, несмотря на так называемый "карантин выходного дня".

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает Bihus.Info.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", – сообщил спикер МВД.

В министерстве отметили, что Национальная полиция проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Тем не менее, на сайте Нацполиции Наумов до сих пор указан как руководитель Департамента управления имуществом.

Как сообщалось, в августе журналисты выяснили, что сын Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал.

При этом за несколько недель до открытия самого Ивана Наумова регулярно фиксировали на территории комплекса. Наумов продолжил появляться в комплексе и после открытия, в частности в рабочее время.

Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также до сих пор записана земля, на которой возводится 5-этажный дом.

А в субботу, 14 ноября, во время первого "карантина выходного дня", журналисты зафиксировали, что ресторанный комплекс NAVY продолжал работать и принимать клиентов.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Bihus.Info


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Интересно, куда авакян назначит теперь своего слугу?
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18.11.2020 20:42 Відповісти
Мєнтовська мафія у всій своїй "красі".
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18.11.2020 21:20 Відповісти
Как в совковой армии. Прапорщик служит пока руки носят.
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19.11.2020 09:38 Відповісти
Действительно и рожа совкового прапорщика!
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19.11.2020 10:13 Відповісти
да ему пох уже та полиция бабла намыл до смерти хватит .
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19.11.2020 10:16 Відповісти
Любят авторы несоответствующие действительности громкие заголовки. От с какого хрена в заголовок соскочило - "МВД уволило"? В тексте чёрным по белому приведена цитата: "...освобожден от занимаемой должности". Тем более, далее написано: "...Национальная полиция проводит служебную проверку..."
"Освобождён" ещё не означает "уволило", а служебные проверки не проводятся в отношении уволенных, поскольку уволенному глубоко насрать на служебную проверку.
Так шо, якобы уволенный, фактически только отстранённый от должности отдохнёт в распоряжении, в отпуске, на больничке (всё вместе до полугода - легко, но если постараться, то можно и дольше, а денежное содержание-то капает); а там, глядишь, ветер переменится, успокоится, уляжется - всё забудется и переназначат, может даже с повышением.
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19.11.2020 10:39 Відповісти
завхоз ОП? или там уже есть
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19.11.2020 17:16 Відповісти
Уволило и все? Да еще неизвестно уволило или нет... А где расследование на предмет незаконного обогащения? Почему никого не волнует откуда у завхоза столько денег?
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19.11.2020 18:37 Відповісти
Жадность фраеры сгубила.
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19.11.2020 18:44 Відповісти
получит отпускные-оздоровительные и снова на службу???))
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19.11.2020 19:45 Відповісти
Звільнило із займаної посади. А з ''вовчим'' квитком із МВС? Через кілька тижнів відновиться ще й гроші заплатять.
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19.11.2020 20:18 Відповісти
 
 