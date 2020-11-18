Нацбанк допустил отмену ограничений на покупку валюты для бизнеса в 2021 году

Национальный банк Украины (НБУ) в 2021 году может снять ограничения на покупку иностранной валюты для компаний.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин он в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Следующий большой шаг – это снятие ограничений на покупку иностранной валюты без обязательств… Если бы не вирус, то, полагаю, это ограничение было бы отменено уже в этом году. Пандемия повлияла очень серьезно на много дел, поэтому, возможно, мы это сделаем в следующем году", – сказал Лупин.

Он напомнил, что сейчас компании не могут купить иностранную валюту просто так, для этого им необходимо принести в банк контракт о внешнеэкономической деятельности.

По словам представителя НБУ, после снятия ограничения, при желании диверсификации средств, компании смогут без контрактов прийти в банк, купить иностранную валюту и положить ее на свои счета.

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"Мы понимаем, что этот шаг в краткосрочной перспективе увеличит спрос на иностранную валюту, поэтому мы постоянно мониторим финансовый и валютный рынок, и этот шаг будет осуществлен, когда ситуация на рынке будет способствующей с точки зрения баланса спроса и предложения", – отметил Лупин.

Он указал, что Нацбанк не ставит конкретные даты, а смотрит на ситуацию и условия.

"Основным условием для него (снятия ограничения, – ред.) является стабильная ситуация на валютном рынке и преобладание спроса над предложением", – добавил директор департамента открытых рынков НБУ.

Он также указал, что другие шаги по валютной либерализации привязаны к более значительным изменениям в налоговом законодательстве, в том числе, к реализации плана BEPS.

Лупин пояснил, что это необходимо, чтобы валютная реализация не привела к сокращению налоговой базы.