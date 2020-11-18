Власти США отменили запрет на полеты новейших самолетов Boeing 737 MAX

Федеральная авиационная администрация США (FAA) 18 ноября отменила запрет на коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX.

Это произошло после того, как эксперты регулятора в течение 20 месяцев изучали причины двух катастроф авиалайнеров этого типа и предложенные Boeing изменения, сообщает avianews.com.

Снятие запрета не означает, что все авиалайнеры смогут вернуться в небо немедленно. Им предстоит пройти обновление программного обеспечения, а авиакомпаниям нужно будет провести переподготовку пилотов.

При этом программа тренировок летного состава в каждой авиакомпании США должна будет пройти одобрение со стороны FAA.

Это произошло после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибло 346 человек. Boeing 737 MAX Lion Air разбился 29 октября 2018 года после вылета из Джакарты, самолет этого же типа из флота Ethiopian Airline упал сразу после взлета из Аддис-Абебы 10 марта 2019 года.

Анализ данных показал связь между двумя авиапроисшествиями. Причиной оказалась новая система улучшения характеристик маневрирования MCAS, которая работала в фоновом режиме, и о которой не уведомляли пилотов.

Она направила оба авиалайнера в пике, получая информацию от одного из двух датчиков угла атаки. Система посчитала, что нос самолета сильно задран вверх, но на самом деле данные были некорректными, поскольку поступали от неисправного датчика.

Обновление программного обеспечения MCAS приведет к тому, что система будет использовать информацию сразу двух датчиков угла атаки.

Дополнительно в кабинах пилотов всех Boeing 737 MAX в качестве базового станет индикатор о разногласии данных датчиков. До этого данный индикатор являлся опцией и устанавливался по заказу авиакомпаний.

Также система будет направлять нос вниз только однократно, а стабилизатор будет отклоняться на ограниченное число градусов, что позволит пилотам балансировать это отклонение.

MCAS была создана специально для Boeing 737 MAX как ответ на установку новых более современных двигателей большего размера. В результате этого нос самолета мог задираться вверх, что могло привести к срыву авиалайнера после потери скорости.

Чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций, при ручном управлении система при увеличении угла атаки выше определенного значения в качестве балансирования отклоняла стабилизатор на пикирование.

В 2019 году сразу три Boeing 737 MAX 8 должна была получить МАУ. Однако из-за задержек с графиком поставок из-за запрета на полеты авиакомпания в 2020 году разорвала контракт с лизинговой компанией. Всего в ливрею МАУ были покрашены четыре 737 MAX, однако договорные отношения по четвертому борту не были оформлены.

В 2020 году получить два Boeing 737 MAX 8 планировала также SkyUp, однако этого не произошло. На данный момент авиакомпания не заявляла об отказе от поставки этих воздушных судов в будущем.