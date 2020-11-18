Нацбанк не видит оснований для обвала гривни в случае повторного локдауна

Национальный банк Украины исключает повторение мартовского ослабления гривни на валютном рынке в случае введения правительством повторного локдауна.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин он в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", – сказал Лупин, отвечая на вопрос о реакции нацвалюты на повторный локдаун.

Чиновник Нацбанка пояснил, что на ослабление гривни в марте, в частности, повлияла паника у нерезидентов, которые пытались быстро вывести и оперативно закрыть свои инвестиции в стране.

Он также уточнил, что аналогичной тактики нерезиденты придерживались не только в Украине, а и во всех развивающихся странах.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что оснований для существенной девальвации гривни до конца года нет, по крайней мере, пока продолжается сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Впрочем накануне глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине нужно предприять еще ряд согласованных дейтсвий для того, чтобы Фонд разблокировал программу финансирования.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного траншатолько после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.