Оборот по валютным форвардам в 2020 году превысил $2 миллиарда, – НБУ

Оборот по валютным форвардам в текущем году превысил $2 млрд.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Оборот по форвардам в 2020 году превысил $2 млрд, дневной оборот сейчас колеблется в пределах от $5 млн до $50 млн", – сказал Лупин.

Лупин уточнил, что такой оборот в основном был сформирован компаниями, которые работают в аграрном секторе.

"У нас есть второй инструмент – беспоставочный форвард, он также популярный и занимает больше 40% от общего объема форвардов", – добавил директор департамента открытых рынков НБУ.