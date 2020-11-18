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Оборот по валютным форвардам в 2020 году превысил $2 миллиарда, – НБУ

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Оборот по валютным форвардам в 2020 году превысил $2 миллиарда, – НБУ

Оборот по валютным форвардам в текущем году превысил $2 млрд.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Оборот по форвардам в 2020 году превысил $2 млрд, дневной оборот сейчас колеблется в пределах от $5 млн до $50 млн", – сказал Лупин.

Лупин уточнил, что такой оборот в основном был сформирован компаниями, которые работают в аграрном секторе.

"У нас есть второй инструмент – беспоставочный форвард, он также популярный и занимает больше 40% от общего объема форвардов", – добавил директор департамента открытых рынков НБУ.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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