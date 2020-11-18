Кабмин запретил требовать справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

Кабинет министров Украины исключил справку о составе семьи из перечня документов для получения ряда государственных услуг.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 ноября, передает Интерфакс-Украина.

В частности, справка о составе семьи исключена из перечня документов при назначении и выплате единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Также исключена норма о представлении одним из лиц, которым выплачивается денежная помощь, в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья) или инвалидности лица рядового или начальствующего состава и инвалидности лица, уволенного со службы в Государственной службе специальной связи и защиты информации, справки органа регистрации или соответствующего жилищно-эксплуатационного предприятия, организации или органа местного самоуправления о составе семьи.

Кроме того, исключена норма о представлении лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты вместе с рапортом на получение денежной компенсации за поднаем (наем, аренду) ими жилых помещений справки о составе семьи и регистрации места жительства (пребывания).