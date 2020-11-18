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Індонезія (52) Кабмін (7231) туризм (749) безвізовий режим (310) туристи (175)

Кабмин одобрил соглашение для безвизовых поездок на Бали

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт

Кабмин одобрил соглашение для безвизовых поездок на Бали

Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения с Республикой Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 18 ноября, по процедуре без обсуждения.

Проектом соглашения предусматривается возможность осуществления гражданами двух государств безвизовых путешествий сроком до 30 дней для каждого визита граждан Украины в Индонезию. В свою очередь граждане Индонезии смогут въезжать в Украину без виз на срок до 30 дней в течение каждых 2 месяцев.

По данным МИДа, в 2019 году граждане Индонезии оформили 842 украинские визы, уплатив $83,58 тыс. консульского сбора.

Как сообщалось, ранее планировалось, что курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов в октябре, однако власти провинции продлили запрет на визиты туристов до конца года из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью.

Автор: Михайло Орлюк
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Для себя старались!
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18.11.2020 21:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F_eD4oAp0qo&ab_channel=%D0%A7%D0%B8%D0%B7%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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18.11.2020 21:08 Відповісти
Ну наконец-то! Вот как всё теперь отлично - ну вот все другие проблемы страны-то давно решены!
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18.11.2020 21:20 Відповісти
Українські пенсіонери почали танцювати від радощів!
О тепер заживемо!
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18.11.2020 21:31 Відповісти
Какое гавно, ваш сайт!!! Даже, коменты блокируете, в которых. нет состава преступления! Удачного отсоса, надеюсь вам это в кайф!
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18.11.2020 21:52 Відповісти
 
 