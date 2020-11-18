Кабмин одобрил соглашение для безвизовых поездок на Бали

Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения с Республикой Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 18 ноября, по процедуре без обсуждения.

Проектом соглашения предусматривается возможность осуществления гражданами двух государств безвизовых путешествий сроком до 30 дней для каждого визита граждан Украины в Индонезию. В свою очередь граждане Индонезии смогут въезжать в Украину без виз на срок до 30 дней в течение каждых 2 месяцев.

По данным МИДа, в 2019 году граждане Индонезии оформили 842 украинские визы, уплатив $83,58 тыс. консульского сбора.

Как сообщалось, ранее планировалось, что курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов в октябре, однако власти провинции продлили запрет на визиты туристов до конца года из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью.