Глава Госгеокадастра анонсировал увольнение 60% сотрудников
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Кабинет министров решил ликвидировать как юридические лица публичного права территориальные органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, что приведет к сокращению ее штата.
Соответствующее постановление №1118 от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале, сообщает пресс-служба ведомства.
Этим же постановлением предусмотрено, что новые территориальные органы Госгеокадастра будут созданы как структурные подразделений аппарата указанной Службы.
Как пояснил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, это решение связано с передачей значительной части земель местным общинам.
"Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", – сообщил Лещенко.
Он отметил, что по предварительным оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тыс. сотрудников, а не 10 тысяч, как сейчас.
При этом передача земель в распоряжение ОТГ снимает значительную часть нагрузки, которая сейчас из-за распоряжения землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
"О сотрудниках и их дальнейшей судьбе – мы будем рассматривать возможность максимального сохранения профильных специалистов. В этом нам придется конкурировать с территориальными общинами, которые в связи с передачей им земель за пределами населенных пунктов, тоже будут искать соответствующих специалистов", – отметил председатель.
Лещенко добавил, что новая структура Госгеокадастра в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте.
Как сообщалось, ранее Кабинет министров принял постановление №1113, которое запускает механизм передачи около 2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения объединенным территориальным общинам.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь еще круче 3 этих села и ну и кучу других меньших присоединяют к райцентру. Всех сотрудников на улицу. И на этих выборах 26 депутатов все с райцентра. Ни одного из соседних сёл. По сути малые села уже никто не представляет. Оформить что либо весьма будет проблематично. А земельные вопросы так вообще.
во-вторых при чем тут госгеокадастр? средний гражданин общается с мутными "землевпорядныкамы"
в-третьих Лещенко судя по всему наводит реальный шухер в этом коррупционном болоте.
кто идёт в суды/прокуратуру/полицию/геокадастр?