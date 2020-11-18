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Кабмін (7231) звільнення (911) Держгеокадастр (158) Лещенко Роман (57)

Глава Госгеокадастра анонсировал увольнение 60% сотрудников

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Глава Госгеокадастра анонсировал увольнение 60% сотрудников

Кабинет министров решил ликвидировать как юридические лица публичного права территориальные органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, что приведет к сокращению ее штата.

Соответствующее постановление №1118 от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале, сообщает пресс-служба ведомства.

Этим же постановлением предусмотрено, что новые территориальные органы Госгеокадастра будут созданы как структурные подразделений аппарата указанной Службы.

Как пояснил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, это решение связано с передачей значительной части земель местным общинам.

"Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", – сообщил Лещенко.

Он отметил, что по предварительным оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тыс. сотрудников, а не 10 тысяч, как сейчас.

При этом передача земель в распоряжение ОТГ снимает значительную часть нагрузки, которая сейчас из-за распоряжения землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

"О сотрудниках и их дальнейшей судьбе – мы будем рассматривать возможность максимального сохранения профильных специалистов. В этом нам придется конкурировать с территориальными общинами, которые в связи с передачей им земель за пределами населенных пунктов, тоже будут искать соответствующих специалистов", – отметил председатель.

Лещенко добавил, что новая структура Госгеокадастра в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров принял постановление №1113, которое запускает механизм передачи около 2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения объединенным территориальным общинам.

Автор: Михайло Орлюк
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И фопы закрыть и этих уволим!!!! Все идем в АТБ продавцами и охранниками!!!!
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18.11.2020 18:18 Відповісти
вот я бы такого тупого охранника не нанимал
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19.11.2020 08:14 Відповісти
Общались на днях со специалистом по земельным вопросам у нас в селе. Село не большое. По децентрализации 3 села объединили. Все вопросы нужно было ездить в соседнее село.
Теперь еще круче 3 этих села и ну и кучу других меньших присоединяют к райцентру. Всех сотрудников на улицу. И на этих выборах 26 депутатов все с райцентра. Ни одного из соседних сёл. По сути малые села уже никто не представляет. Оформить что либо весьма будет проблематично. А земельные вопросы так вообще.
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18.11.2020 18:34 Відповісти
во-первых, не "сотрудников на улицу" , а кодло мелких взяточников на улицу, пусть идут работать.
во-вторых при чем тут госгеокадастр? средний гражданин общается с мутными "землевпорядныкамы"
в-третьих Лещенко судя по всему наводит реальный шухер в этом коррупционном болоте.
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19.11.2020 08:25 Відповісти
и вы думаете что на новые места придут работать честные люди, не берущие взяток с зп 3800. И Я вижу как в последние годы наводятся порядки... Становится только хуже.
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19.11.2020 12:08 Відповісти
ну так а шо делать, если у нас бесконечный ресурс мальчиков/девочек от 20 лет, у которых на лбу написано только одно "я хочу воровать" ?
кто идёт в суды/прокуратуру/полицию/геокадастр?
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19.11.2020 19:57 Відповісти
Якщо готові за свій рахунок тримати в кожному селі так званих спеціалістів по землі чи лікарню із кількістю працівників як все населення села,- та бога раді. Тільки не за мій рахунок
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19.11.2020 09:40 Відповісти
У нас в селе есть фельдшерский пункт, там только одна медсестра. И в соседнем есть амбулатория, там аж один врач и две медсестры. Я не считаю это много. Давайте сейчас закроем всё и вернемся лет на 200 назад. Зе-покращення к этому и ведет.
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19.11.2020 12:11 Відповісти
з Геокадастром треба щось робити. Найбільша проблема - суцільна плутанина із земельним кадастром, де і чия земля не завжди можна розібратися. Гарна ситуація для ловлі риби в каламутній воді. З цим не поспішають розібратися
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19.11.2020 09:38 Відповісти
Потому и не стоит его розганять, нужно навести порядок. А рыба гниет с головы. Там такие же люди работают как и везде.
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19.11.2020 12:13 Відповісти
 
 