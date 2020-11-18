Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через "горячие линии" в течение одного рабочего дня
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Кабинет министров Украины обязал регистрировать обращения граждан через "горячие" телефонные линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 ноября.
"На заседании правительства принято постановление Кабинета министров Украины, которым нормировано оперативное рассмотрение обращений граждан, нуждающихся в помощи, через "горячие" телефонные линии", - говорится в сообщении Министерства социальной политики.
В частности, теперь регистрация обращений граждан и их рассмотрение будет осуществляться в течение одного рабочего дня.
"Данное решение обусловлено заботой о людях пожилого возраста, находящихся в зоне повышенного риска заражения острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - подчеркивают в министерстве.
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