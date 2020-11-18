Кабмин одобрил смену главы Хмельницкой области

Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, согласовал проекты указов президент об увольнении главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета (по согласованию сторон) и назначении на этот пост Сергея Гамалия.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Сергей Гамалий – предприниматель из Каменца-Подольского, является совладельцем ООО "Интерсити Авто", ООО "Барс", собственником ООО "Делиция", занимается международными перевозками и ресторанной деятельностью.

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА). В частности, на должность главы Николаевской ОГА одобрена кандидатура Виталия Кима. Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.