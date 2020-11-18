Кабмин утвердил финплан ОГХК на 2020 год с прибылью в 575 миллионов

Кабинет министров утвердил финансовый план ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, на 2020 год с чистой прибылью 575,67 млн грн.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 18 ноября, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, финплан предусматривает отчисления в доход государства в 2020 году на сумму 344,67 млн грн, в том числе налог на прибыль – 104,2 млн грн.

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планировал в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.