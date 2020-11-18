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Кабмин назначил еще двух членов Комиссии по азартным играм

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Кабмин назначил еще двух членов Комиссии по азартным играм

Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что оба члена Комиссии назначены путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Алексей Ботезат с 7 июля по 21 октября 2020 года возглавлял Управление Госгеокадастра в Киеве, его жена Лилия возглавляет Управление рассмотрения обращения в Департаменте государственной исполнительной службы Минюста.

До ноября 2019 года он возглавлял юридическое управление Одесской ОГА.

Кристина Дутка-Гефко работает помощником народного депутата Олега Марусяка ("Слуга народа"), до сентября 2019 года работала в Управлении Налоговой службы в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, 4 ноября Кабинет министров назначил ветерана АТО Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Кабмин назначил одним из шести ее членов Евгения Гетьмана, который до этого занимал руководящие должности в госпредприятиях.

11 ноября Кабмин назначил членом Комиссии Елену Водолажко, она до последнего времени работала в ООО "ДТЭК Сервис" Рината Ахметова, где в прошлом году получила 582 тыс. грн зарплаты.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.

Кабинет министров на внеочередном заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". Документом решено создать указанную Комиссию и утвердить Положение о новом органе.

Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выделено 5,87 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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