Минфин ожидает вхождения IFC в капитал "Укргазбанка" в ближайшие недели

Министерство финансов Украины ожидает вхождение Международной финансовой корпорации (IFC) в уставный капитал государственного "Укргазбанка" в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

"Мы планируем подписать соглашение с IFC в ближайшие недели. Все ключевые вопросы уже решены", – сказал Драганчук в интервью изданию Корреспондент.

Драганчук указал, что министерство уже получило разъяснение от Антимонопольного комитета относительно определения как не принадлежащего к государственной помощи возможного обратного выкупа Минфином акций "Укргазбанка" у IFC.

Он добавил, что сделка по-прежнему подразумевает предоставление IFC "Укргазбанку" кредита на сумму 30 млн евро с последующей его конвертацией в долю в акционерном капитале финучреждения (в размере до 20%).

По словам Драганчука, министерство также ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о вхождении в уставный капитал государственного "Ощадбанка"

"Говорить о каких-то сроках, условиях и суммах еще рано. Пока мы в начале пути. Это план уже на следующий год", – уточнил он.

"Чем весомее будет вхождение инвестора в капитал "Ощадбанка", тем лучше", – отметил Драганчук, добавив, что государство готово продать и 100% капитала госбанка при наличии спроса.

Он также отметил, что Минфин рассчитывает, что вхождение IFC в капитал "Укргазбанка" даст позитивный сигнал для переговорного процесса с ЕБРР.

Драганчук напомнил, что в обновленных принципах стратегического реформирования госбанков, которые были поддержаны правительством в начале осени этого года, Минфин задекларировал сокращение к 2024 году доли государства в банковском секторе с "аномальных 55% до 25%".

Как сообщалось, 3 июня Кабмин, уполномочив министра финансов Сергея Марченко на подписание сделки, связанной с предоставлением IFC 30 млн евро "Укргазбанку" с возможностью последующей конвертации капитал, обнародовал ее основные условия.

Согласно им, Минфин должен заключить договор с IFC об опционе на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций "Укргазбанка". В условиях также отмечается, что опцион на продажу акций Укргазбанка является бессрочным, а его цену еще предстоит определить.

Уточняется также, что приобретение таких акций государством в случае реализации договора об опционе будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах и фондовом рынке.

Помимо этого, в ноябре 2019 года совет директоров IFC одобрил выделение "Укргазбанку" 5-летнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Ранее, в ноябре 2017 года Минфин договорился о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Меморандум о сотрудничестве предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи, которое предполагалось осуществить в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

Вместе с тем, в утвержденных Кабмином в ноябре 2020 года основных направленях деятельности "Ощадбанка", финучреждение должно присоединиться к Фонда гарантирования с 1 января 2021 года.

Ранее, в апреле 2017 года ЕБРР заявил о намерениях покупки 10-25% акций "Ощадбанка", в мае 2018 года банк подтвердил свои планы.