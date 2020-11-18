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Кабмин назначил нового главу Таможенной службы

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Кабмин назначил нового главу Таможенной службы

Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Напомним, Кабинет министров одобрил кандидатуру гендиректора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябкина на должность главы Государственной таможенной службы еще 28 октября, после чего он проходил спецпроверку.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Как сообщалось, на минвшей неделе Кабинет министров уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

По словам министра финансов Сергея Марченко, это назначение – временное, а новый полноценный руководитель Таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни.

Перед сменой главы Таможенной службы был уволен скандальный и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, а уже на следующий день – руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также глава Координационно-мониторинговой таможни.

 

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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По черзі - до корита.
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18.11.2020 17:22 Відповісти
Государственные "хотелки" (типО бюджет) никто выполнять не будет! Ведь нет дурных вместо прибыли доплачивать. НИ ОДИН ни какой "глава таможни" требований не выполнит. Ему останется "получить доляшку" и уступить место следующему. И сажать бесполезно. В Китае даже такси с кассовыми аппаратами, потому что условия НОРМАЛЬНЫЕ для бизнеса (ЗЕдебилам не понять). "Отстегнул" положенное и спокойно ЗАРАБАТЫВАЕШЬ дальше. И таможня также.
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18.11.2020 17:30 Відповісти
путем заключения с ним контракта на период действия карантина....

ИДИОТЫ!!! Ну кто будет нормально работать, если заранее знает, что скоро его уволят?
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18.11.2020 18:20 Відповісти
Так где же его взять,полноценного? В тех кругах куда не плюнешь ,не промажешь,точно в коррупционера попадешь!
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18.11.2020 22:00 Відповісти
По виду карточный шулер Кабмин назначил нового главу Таможенной службы - Цензор.НЕТ 5021 Печатку на палец и золотую фиксу - вылитый Кабмин назначил нового главу Таможенной службы - Цензор.НЕТ 5710
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18.11.2020 22:58 Відповісти
вы чего совсем тойво? я про этого слышу с начала 90-х, там же негде метру ставить.
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19.11.2020 04:20 Відповісти
то тот которого требовали по 2-3 тыс баксов с рейса и МАФы с золотыми ценами в аеропорту. он действительно профи. именно такие люди не дают умирать мафии
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19.11.2020 08:11 Відповісти
Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости. timeze2019.blogspot.com
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19.11.2020 08:24 Відповісти
 
 