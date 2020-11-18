Кабмин назначил нового главу Таможенной службы

Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Напомним, Кабинет министров одобрил кандидатуру гендиректора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябкина на должность главы Государственной таможенной службы еще 28 октября, после чего он проходил спецпроверку.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Как сообщалось, на минвшей неделе Кабинет министров уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

По словам министра финансов Сергея Марченко, это назначение – временное, а новый полноценный руководитель Таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни.

Перед сменой главы Таможенной службы был уволен скандальный и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, а уже на следующий день – руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также глава Координационно-мониторинговой таможни.