Уманский назвал причиной увольнения с должности советника Ермака коррупцию на таможне

Экс-министр финансов Игорь Уманский (4 – 30 марта 2020 года) пояснил свое решение уволиться с должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака проблемами в борьбе с коррупцией, в частности, на таможне.

Об этом Уманский заявил на брифинге, передает Суспільне.

"Заявление об отставке подал я. Кейс основной, с которым остался в Офисе президента – это борьба со схемами в налоговой и на таможенной службе. Калейдоскоп кадровых назначений, который мы имеем: четыре руководителя за 10 месяцев на таможне создали условия, в которых каждый таможенный контрабандист живет как последний день. Проводятся схемы, которые еще год назад даже бы побоялись делать", – заявил экс-министр.

По его словам, нового руководителя таможни почти месяц не допускали к выполнению обязанностей, что "также о многом говорит".

"Эти полгода кейс провалился. Возможно, только определенные правоохранители стали неприлично богаты. Поэтому я подал заявление (об увольнении, – ред.), – сказал он.

Также, по словам Уманского, Украина потеряла доверие от МВФ.

"И до тех пор, пока мы не выполним свои обязательства и требования – ожидать следующий транш нецелесообразно", – уточнил бывший советник Ермака.

Как сообщалось, Уманский объявил об отставке с должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака 12 ноября. Он был назначен советником главы Офиса президента в апреле, после того как 30 марта Верховная Рада уволила Уманского с должности министра финансов через три недели после назначения.

Ранее Игорь Уманский, который занимал должность первого замминистра финансов в 2014-2015 и 2008-2009 годах, а в 2010 году исполнял обязанности главы Минфина.