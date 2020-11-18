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Кабмин предложил унифицировать ставки таможенных пошлин на товары легпрома

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

Кабмин предложил унифицировать ставки таможенных пошлин на товары легпрома

Кабинет министров предлагает пересмотреть ставки таможенной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения их таможенного оформления, в частности, установить нулевую ставку пошлины на пряжу, волокна, нитки.

Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании 18 ноября, сообщает пресс-служба Министерства финансов

Как пояснил Минфин, по данным "Укрлегпрома", унификация ставок пошлин будет способствовать росту объемов ввоза в Украину текстильного сырья и материалов для переработки. В перспективе это может ускорить рост украинского легпрома.

Согласно тексту проекта закона, правительство также предлагает установить льготные ставки пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр, сетки, шпагат и канаты, однако повысить полные ставки таможенной пошлины до 10% на товары легпрома в тех товарных подкатегориях, где они ниже 10%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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