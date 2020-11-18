Кабмин выделил 210 миллионов на развитие городского транспорта
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Кабинет министров Украины на заседании 18 ноября принял распоряжение "О перераспределении объемов предоставления кредитов из государственного бюджета, предусмотренных Министерству инфраструктуры на 2020 год для реализации совместных с Европейским инвестиционным банком инвестиционных проектов".
Согласно распоряжению правительства, в частности, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Модернизация украинской железной дороги" на 200 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Проект модернизации украинской железной дороги", сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Безопасность движения в городах Украины" на 9,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".
При этом увеличивается объем предоставления кредита по программе "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины" на 209,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины".
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