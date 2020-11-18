Кабмин выделил 210 миллионов на развитие городского транспорта

Кабинет министров Украины на заседании 18 ноября принял распоряжение "О перераспределении объемов предоставления кредитов из государственного бюджета, предусмотренных Министерству инфраструктуры на 2020 год для реализации совместных с Европейским инвестиционным банком инвестиционных проектов".

Согласно распоряжению правительства, в частности, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Модернизация украинской железной дороги" на 200 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Проект модернизации украинской железной дороги", сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Безопасность движения в городах Украины" на 9,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

При этом увеличивается объем предоставления кредита по программе "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины" на 209,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины".