Кабмин выделил "Укравтодору" гарантии по кредитам еще на 5 миллиардов

Кабинет министров предоставил Государственному агентству автомобильных дорог ("Укравтодор") госгарантии по кредитам на сумму до 5 млрд грн сроком до 15 лет.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 18 ноября, по процедуре без обсуждения.

Согласно документу, условия привлечения средств "Укравтодор" должен согласовать с Минфином.

Привлеченные заемные средства будут направлены на финансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта дорог государственного значения.

Также решением Кабмина утвержден перечень дорог, на ремонт которых будут направлены средства, основная часть которых будет потрачена на текущий средний ремонт отдельных участков автотрасс в областях.

Как сообщалось, в апреле Кабмин уже предоставил "Укравтодору" гарантии по кредитам на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках предоставленных госгарантий "Укравтодор" выпускает облигации, которые выкупает государственный "Укрэксимбанк", используя для этого, в том числе полученные кредиты рефинансирования Нацбанка.