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Кабмін (7231) пенсія (622)

Кабмин одобрил введение накопительной профессиональной пенсионной системы

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Кабмин одобрил введение накопительной профессиональной пенсионной системы

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.

Соответствующий проект закона был принят на заседании правительства 18 ноября, сообщает Интерфакс-Украина

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет, из него на работе на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 20 лет, из него на работе на вредных профессиях от 7,5 лет у женщин.

Программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет, из него на работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 25 лет, из него на работе по спискам №1 и №2 от 10 лет у женщин.

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

Источником финансирования пенсий выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты из накопительной профессиональной системы) и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной системе будут страховые взносы работодателей, которые будут уплачиваться за счет повышения ставки ЕСВ на общеобязательное пенсионное страхование на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий.

Так, по программе №1 работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участники системы смогут самостоятельно выбирать НПФ.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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