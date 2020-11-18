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Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, – Шмыгаль

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Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, – Шмыгаль

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов на COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

"Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей", - написал Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль отметил, что также дополнительные средства будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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