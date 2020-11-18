Зеленский уволил главу СБУ в Николаевской области с записанным на мать элитным автопарком. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Герсака с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября обнародован на сайте главы государства.

Ранее журналисты выяснили, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака владеет элитной недвижимостью, крупными участками земли и автопарком, стоимость которых несоизмерима с официальными доходами семьи.

Герсак всю жизнь работает в правоохранительных органах. С сентября 2019 года Герсак возглавлял СБУ Николаевщины.

Его жена не получала значительных доходов в последние 10 лет, однако летом 2018 года приобрела сразу две квартиры и два паркоместа в столичном ЖК "Французский квартал-2" ориентировочной стоимостью $400 тыс.

На мать Герсака записано две квартиры в Винницкой новостройке и около гектара земли под Гайсином для застройки. Также на нее оформлены "Лексус" ($80 тысяч) и "Тойота Тундра", которой пользуется сам Герсак. Последняя имеет тюнинг – салон, решетка бампера и даже индивидуальные номера машины промаркированы буквами GVA, что соответствует инициалам Герсак Виталий Анатольевич.