Польша должна прекратить ограничения транзита для украинских перевозчиков, – Криклий

Польша должна прекратить ограничения транзита для украинских перевозчиков, поскольку это негативно отражается не только на торговых отношениях между двумя странами, но и с другими странами ЕС.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в ходе рабочей встречи с министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком, сообщает пресс-служба украинского министерства.

Криклий напомнил, что вопрос нехватки разрешений на международные грузовые автоперевозки для украинских перевозчиков неоднократно поднимался во время последней встречи президентов двух стран Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Министр подчеркнул, что украинские перевозчики готовы к конкуренции на двустороннем рынке, а Украина выполнила все взятые на себя обязательства во время прошлых заседаний Смешанных комиссий по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, результатом чего стало значительное увеличение доли использования польскими перевозчиками разрешений на 2019 год.

Однако польская сторона договоренность на уровне президентов не выполняет, заявил Криклий.

Министры также обсудили работу пунктов пропуска через украинскую-польскую границу, в частности КПП "Корчева-Краковец".

Криклий сообщил, что сейчас в Верховной Раде ожидается к рассмотрению во втором чтении законопроект, который решает проблему уплаты НДС исполнителями работ и поставщиками услуг в рамках так называемого "польского кредита", но попросил польскую сторону ускорить работы строительной компании по ремонту КПП.

Кроме этого, Криклий предложил польской стороне провести совместный аудит для определения возможных причин появления очередей на КПП с привлечением третьей независимой стороны, и ввести общий погранично-таможенный контроль в пунктах пропуска для повышения их эффективности.