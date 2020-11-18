Стоимость биткойна впервые за три года превысила $18 тысяч

Стоимость криптовалюты биткойн на Люксембургской торговой платформе Bitstamp в среду, 18 ноября, составляет примерно $18,5 тысячи.

Это самый высокий показатель с декабря 2017 года, когда криптовалюта стоила почти $20 тысяч, пишет DW.

Еще в начале октября курс биткойна начал резко расти, с тех пор стоимость криптовалюты увеличилась на 75%. Среди прочего это объясняют интересом институциональных инвесторов, а также планами платежной службы Paypal использовать биткоин как средство расчета.

Наблюдатели, однако, предостерегают относительно связанных с криптовалютой рисков, которые и проявляются в резком колебании ее курса. Например, в среду утром курс биткойна на несколько минут обвалился примерно на $1 тысячу, однако вскоре снова пошел вверх.

На торговых платформах происходят транзакции относительно сравнительно небольшого объема биткойнов, поэтому немногочисленные продавцы или покупатели могут значительно влиять на курс криптовалюты. В ноябре 2018 года курс биткойна упал до $4970.