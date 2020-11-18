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Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство третьего блока новой АЭС

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Турция выдала

Минэнерго Турции выдало лицензию на строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую".

В Минэнерго страны напомнили, что первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году, передает турецкое информагентство Anadolu.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт.

Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Как сообщалось, заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года при участии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Заливка первого бетона под блок №2 ожидалась до конца 2019 года, но в итоге о начале строительства этого блока сообщили в конце июня.

По состоянию на конец июня на третьем блоке шли плановые буро-взрывные работы, по четвертому блоку "Росатом" в августе направил документы на получение строительной лицензии.

Автор: Михайло Орлюк
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