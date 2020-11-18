БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3092 відвідувача онлайн
Новини Комунальні послуги
36 840 3
Коболєв (502) Тарифи на газ (698)

Коболев объяснил рост цен на газ для населения

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

Коболев объяснил рост цен на газ для населения

Высокая цена природного газа от газсбытов связана не с источником получения газа, а с желанием иметь высокую маржу.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает LIGA.net.

Комментируя 30-40%-ю разницу в цене газа между ГК "Нафтогаз Украины" и газсбытами группы Дмитрия Фирташа, которые с 2015 года поставляют газ населению, Коболев отметил, что цена на газ зависит от количества клиентов.

"Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличия клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8-9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова "совсем", и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу", – уверен Коболев.

Он считает, что нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ.

"Более того, я проверял – есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для "Нафтогаза" плюс 1 гривня, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя", – рассказал Коболев.

По подсчетам издания, сейчас на газовом рынке для домохозяйств работает 57 компаний – на 20 больше, чем в 2019-м, когда основным поставщиком газа во многих областях страны были так называемые газсбыты. Это монопольные поставщики топлива, подконтрольные группе РГК Дмитрия Фирташа. Она владеет более 30 компаниями примерно в 20 регионах страны.

Джерело:  LIGA.net


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фірташ, є "любий друзь" Ющенка і Порошенка.
показати весь коментар
18.11.2020 14:05 Відповісти
ЧТО-ЧТО, А ОБЪЯСНЕНИЯ ЭТИ "СЛУГИ НАРОДА" НАУЧИЛИСЬ ПРИДУМЫВАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ В МИРЕ. КУДА ТАМ БРАТЬЯМ ГРИММ И ПРОЧИМ СКАЗОЧНИКАМ!
показати весь коментар
18.11.2020 20:44 Відповісти
Коболев 280 миллионов премии мало хочется 850 миллионов вот пес твоя правда
показати весь коментар
18.01.2021 20:20 Відповісти
 
 