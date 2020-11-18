Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для шести компаний Ахметова

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы 19 операторам систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, оно будет обнародовано для получения предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению НКРЭКУ, RAB-тарифы одобрены для АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго", АО "ДТЭК "Донецкие электросети", АО "Житомироблэнерго", АО "Запорожьеоблэнерго", ЧАО "ДТЭК "Киевские региональные электросети", ЧАО "Львовоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "ДТЭК "Одесские электросети", АО "Сумыоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Херсоноблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Черниговоблэнерго", ООО "ДТЭК "Высоковольтные сети", а также после перерыва на совещание – АО "ДТЭК "Днепровские электросети" и ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети".

Одобренные RAB-тарифы для операторов систем распределения на 8,4-102,6% выше действующих.

В ходе заседания комиссии ее глава Валерий Тарасюк отметил недостатки в поданных двумя последними компаниями документах, в частности, завышение, по мнению комиссии, расчетов базы активов.

"Принимаем решение одобрить тарифы для ДТЭК "Днепровские электросети" и ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети", но во время слушаний необходимо детально обсудить расчеты базы активов с целью определения их объективности", – сказал Тарасюк после перерыва.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому RAB-тарифи неможливі без росту цін на електроенергію

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ одобрила новые тарифы с учетом стимулирующего тарифообразования для ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ривнеоблэнерго" и ОАО "Тернопольблэнерго". Для каждой из компаний они оказались на 5-42% выше действующих.

RAB-тарифы на 2021 год также одобрены для ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" и ЧАО Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания".

Напомним, в конце августа НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

При этом холдинг ДТЭК критиковал установленные регулятором нормы доходности, требуя их повышения.