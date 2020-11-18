ЕБРР отложил финансирование госпроектов в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил финансирование новых проектов в госсекторе Беларуси.

Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, — сказал TUT.BY представитель банка.

Он отметил, что ЕБРР не рассматривает "новые суверенные проекты в стране". В то же время банк "стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки".

17 ноября глава МИД Владимир Макей заявил в эфире телеканале "Беларусь 1", что Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в программе ЕС "Восточное партнерство".

ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором и финансировать инфраструктурные проекты в стране с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска. В результате в 2019 году ЕБРР вложил рекордные 390 млн евро в 24 проекта. Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на реконструкцию 12 мостов.

В 2019 году Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро. При этом стоит отметить, что опорный банк Евросоюза начал де-факто работать в Беларуси лишь в 2018 году, когда выделил 168 млн евро. Деньги направлены на реконструкцию автодороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — литовская граница (Каменный Лог), модернизацию объектов водоснабжения и поддержку реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как сообщалось, по данным МВД Беларуси, в сентябре-октябре в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек.

Напомним, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании начали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc и Wargaming.