Украинские политики с начала года потратили $6,6 миллиона на рекламу в Facebook. ИНФОГРАФИКА

С начала года и до дня местных выборов в Украине общая сумма расходов всех страниц, которые Facebook обозначает как общественно-политические, составляет более $6,6 млн (почти 178 млн гривен).

Об этом сообщает организация "Честно".

Для сравнения, это чуть больше годового бюджета города Дрогобыча, где живет более 75 тыс. людей.

Facebook и Instagram распространяли в Украине социально-политическую рекламу за этот период с 4,5 тыс. страниц.

Страницы, которые платили за чисто политическую рекламу за и против партий/кандидатов, вложили в распространение сообщений не менее $5,7 млн (около 154 млн гривен).

Фактические же расходы на политическую рекламу несколько выше.

Остальные расходы приходятся на страницы, которые потратили на распространение сообщений менее $500, а также на страницы госструктур, общественных организаций, медиа, которые не проявляли своих симпатий, коммерческие страницы и тому подобное.

Львиная доля расходов, 5 млн долларов, приходится на два месяца кампании — сентябрь и октябрь. В июне — июле 2019 года во время парламентских выборов на политическую и социальную рекламу потратили около $2,5 млн. Поэтому расходы на соцсети на местных выборах в Украине вдвое превысили расходы на парламентскую кампанию.

Наиболее стремительно росли расходы со страниц, рекламировавших партии. Если за первые 6 месяцев расходы на распространение рекламы с партийных страниц составляли менее $90 тыс., то в октябре они превысили $1,4 млн. Ближе к выборам в сети появилось немало страниц, которые сложно назвать партийным или страницами политиков, но они вели кампании за и против на сотни тысяч долларов.

Возглавляет ТОП по расходам страница "Политическая партия "За будущее". Ее создали в мае 2020 года, с августа по октябрь она потратила почти $170 тыс. На рекламу ставили заметки о партийцах из разных регионов, а также фрагменты эфиров шоу "Право на владу" канала "1+1", где гостем был Игорь Палица, лидер партии "За будущее".

В целом в ТОП-20 страниц попало сразу 4 страницы партии "За будущее" и ее представителей. Эти страницы занимают первое, третье, пятое и тринадцатое места. Совокупно они потратили почти $400 тыс, что составляет почти треть от общей суммы расходов всех 20 страниц в рейтинге.

$119 тыс. потратила персональная страница Игоря Палицы. На ней также много рекламы с фрагментами видео с "1+1" — программ "Право на власть" и "Завтрак с "1+1" с Палкой в роли гостя.

Еще почти $65 тыс. потратил лидер списка "за будущее" в Ивано-Франковский городской совет, экснардеп Александр Шевченко.

Вторую позицию рейтинга занимает страница "Наш Край", которая в 2020 году потратила $166 тыс. на рекламные сообщения. Значительный "рывок" состоялся в сентябре — почти $80 тыс. за месяц, а вот с января по август было всего 13,5 тыс.

Сразу три страницы "Слуги народа" и ее кандидатов попали в список страниц, которые тратили больше всего на рекламу в соцсетях. Кандидатка на пост мэра Киева Ирина Верещук - почти $69 тыс. Основная партийная страница "Слуги народа" и киевская страница партии потратили $52 тыс. и 36 $тыс.

Большинство страниц, попавших в рейтинг, — партийные или страницы политиков. Исключением является лишь страница программы Савика Шустера на телеканале "Украина 24". В 2020 году она потратила на распространение рекламных сообщений почти $47 тыс. Распространялись сообщения с отрывками программы с участием разных политиков.







