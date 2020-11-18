Киевский метрополитен объявил тендер на реконструкцию станции "Вокзальная"

Киевский метрополитен разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок.

Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции.

Метрополитен напоминает, что станция "Вокзальная" - одна из первых пяти, заработали в первом пусковом комплексе 1960 года. Реконструкция ее инфраструктуры не проводилась с момента начала работы. В то же время давно востребовано и второй выход со станции для качественного обслуживания пассажиропотока.