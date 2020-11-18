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США запустили программу для сплочения внутренне перемещенных лиц Украины

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США запустили программу для сплочения внутренне перемещенных лиц Украины

США и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу на сумму $2 млн, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.

Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", - сообщает посольство США.
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