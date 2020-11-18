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В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли партию кокаина на $4 миллиона. ВИДЕО

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В порту

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет $4 млн.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора.

Госпогранслужба напоминает, что с начала этого года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.

В порту Южный в контейнере с бананами нашли партию кокаина на $4 миллиона 01

В порту Южный в контейнере с бананами нашли партию кокаина на $4 миллиона 02
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бубачка будет очень расстроена
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18.11.2020 11:36 Відповісти
 
 