В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли партию кокаина на $4 миллиона. ВИДЕО

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет $4 млн.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора.

Госпогранслужба напоминает, что с начала этого года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.