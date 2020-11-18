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ВР (2524) депутат (121) Гетманцев (271) Слуга народу (163)

В Раду подали постановление об увольнении Гетманцева с поста главы финкомитета

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В Раду подали постановление об увольнении Гетманцева с поста главы финкомитета

36 народных депутатов из "Евросолидарности", "Довиры" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду проект постановления об увольнении Даниила Гетманцева ("Слуга народа") с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Текс постановления еще не опубликован.

Ранее нардепы заявляли о готовности инициировать увольнение Гетманцева, если парламент не отсрочит введение регистраторов расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей.

17 ноября Верховная Рада отказалась отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров.
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