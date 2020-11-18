В Раду подали постановление об увольнении Гетманцева с поста главы финкомитета
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36 народных депутатов из "Евросолидарности", "Довиры" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду проект постановления об увольнении Даниила Гетманцева ("Слуга народа") с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Текс постановления еще не опубликован.
Ранее нардепы заявляли о готовности инициировать увольнение Гетманцева, если парламент не отсрочит введение регистраторов расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей.
17 ноября Верховная Рада отказалась отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров.
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