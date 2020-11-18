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Компания Новинского стала единственным акционером "Юнекс Банка"

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Компания Новинского стала единственным акционером

Withine Investments LTD (Кипр) народного депутата Вадима Новинского 13 ноября увеличила свою долю акций Юнекс Банка (Киев) до 100% с 94,979975%, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

ООО "Флот Экспресс", владельцем которого является партнер народного депутата Вадима Новинского по ряду компаний Дмитрий Елтышев, в сентябре принудительно выкупало акции Юнекс Банка у миноритариев (squeeze-out) по цене 0,32 грн при номинале 1 грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Флот Экспресс" с ее 4,3638% действовал совместно с Withine Investments LTD.

В конце августа компании сообщили об объединении своих пакетов, таким образом вступив в право собственности доминирующего пакета (свыше 95%) – 99,3438% уставного капитала финучреждения, или 290 млн 83,955 тыс. акций из 292 млн всех акций банка.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 64-е место (796,827 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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