Властям Украины нужны действия для получения транша, – глава МВФ

Фото: Pic: IMF Photo/Cory Hancock

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине нужно согласие в действиях для того, чтобы Фонд рассмотрел программу финансирования.

Об этом Георгиева сообщает в Twitter по итогу телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Конструктивный звонок с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное согласие в действиях", – заявила Георгиева.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020

В свою очередь Зеленский в ходе разговора с Георгиевой заявил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by, кроме того была утверждена реформа таможни и налоговой службы, а Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе, сообщает пресс-служба главы государства.

"На сегодняшний день все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", – считает Зеленский.

Он отметил, что последовательно поддерживает независимость Национального банка.

В сообщении пресс-службы Зеленского также отмечается, что стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Зеленский также заявил, что предпринял шаги по продолжению антикоррупционных реформ.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы предприняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", – сказал президент.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков