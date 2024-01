Властям Украины нужны действия для получения транша, – глава МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине нужно согласие в действиях для того, чтобы Фонд рассмотрел программу финансирования.

Об этом Георгиева сообщает в Twitter по итогу телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Конструктивный звонок с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное согласие в действиях", – заявила Георгиева.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.